Фура влетела в иномарку в Красногвардейском районе

Авария собрала большую пробку на перекрестке Ириновского и Индустриального проспектов.

Днем 28 марта в Красногвардейском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, на перекрестке Ириновского и Индустриального проспектов фура влетела в белую машину марки Kia. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что авария собрала большую пробку на перекрестке. Машины буквально плетутся на маленькой скорости, пытаясь объехать большегруз на проезжей части. Подробности происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что на улице Крыленко иномарка врезалась в Жигули.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург