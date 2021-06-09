В связи с пробкой на Комендантской площади автобусы следуют с задержками

Кроме того, пробка наблюдалась на участках улицы Уточкина, Гаккелевской улицы, Богатырского проспекта и проспекта Испытателей.

Вечером 24 ноября в Петербурге в районе Комендантской площади произошел транспортный коллапс: сервис "Яндекс.Пробки" окрасил участок дороги в багровый цвет. В связи с затором автобусы следовали с задержками в 40 минут, рассказали в телеграм-канале "Организатора перевозок".

Речь идет об автобусных маршрутах №№76, 112, 125, 126, 127, 127М, 134Б, 134А, 135, 170, 171, 172, 180, 182, 194, 221, 223, 235, 258, 279, 294, о троллейбусах №№2, 23, 25, 50 и трамваях №№47, 55, которые задерживались с 21:11. Спустя час, в 22:28, движение восстановлено.

Кроме того, пробка наблюдалась на участках улицы Уточкина, Гаккелевской улицы, Богатырского проспекта и проспекта Испытателей.

Ранее на Piter.TV: пострадавшая в ДТП с участием трамвая у станции метро "Озерки" скончалась в больнице.

Фото: Piter.TV; Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург