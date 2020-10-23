Пострадавшая в ДТП с участием трамвая у станции метро "Озерки" скончалась в больнице

Авария произошла утром 23 ноября.

Утром 23 ноября в Петербурге у дома 111 по проспекту Энгельса произошло ДТП с участием трамвая. По данным Piter.TV, пострадавшая 57-летняя женщина-пешеход скончалась от полученных травм в больнице.

Напомним, что лобовая часть электротранспорта задела петербурженку, от удара она упала на землю. Женщина перебегала трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора. Водитель попытался избежать ДТП и применил экстренное торможение, но столкновение все-таки произошло.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с тяжелой сочетанной травмой головы, груди и таза, черепно-мозговой травмой, что оказалось не совместимым с жизнью.

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Фото: ВКонтакте / Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб (Ярослав Родионовский)