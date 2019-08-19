  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамвай сбил женщину у станции метро "Озерки"
Сегодня, 12:56
153
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Трамвай сбил женщину у станции метро "Озерки"

0 0

Установлено, что пострадавшая перебегала трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора.

Утром в четверг, 23 ноября, на севере Петербурга случилось ДТП с участием трамвая: лобовая часть электротранспорта задела женщину-пешехода, от удара она упала на землю. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс". Также аварию прокомментировали в соцсетях. 

Согласно оперативной информации, что пострадавшая перебегала трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора. Водитель попытался избежать аварии и применил экстренное торможение, но столкновение всё-таки произошло.

Женщину доставили в больницу, о её состоянии не сообщается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как отмечают пользователи Сети, подобные аварии часто случаются из-за неосторожности пешеходов, которые стремятся как можно быстрее пересечь пути и не смотрят по сторонам. 

Ранее мы сообщили о том, что семиклассник попал под колёса Nissan на Десантников. Пострадавший был доставлен в больницу с переломом правой руки и правой ноги в состоянии средней тяжести. 

Фото: ВКонтакте / Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб (Ярослав Родионовский)

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии