Трамвай сбил женщину у станции метро "Озерки"

Установлено, что пострадавшая перебегала трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора.

Утром в четверг, 23 ноября, на севере Петербурга случилось ДТП с участием трамвая: лобовая часть электротранспорта задела женщину-пешехода, от удара она упала на землю. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс". Также аварию прокомментировали в соцсетях.

Согласно оперативной информации, что пострадавшая перебегала трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора. Водитель попытался избежать аварии и применил экстренное торможение, но столкновение всё-таки произошло.

Женщину доставили в больницу, о её состоянии не сообщается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как отмечают пользователи Сети, подобные аварии часто случаются из-за неосторожности пешеходов, которые стремятся как можно быстрее пересечь пути и не смотрят по сторонам.

Ранее мы сообщили о том, что семиклассник попал под колёса Nissan на Десантников. Пострадавший был доставлен в больницу с переломом правой руки и правой ноги в состоянии средней тяжести.

Фото: ВКонтакте / Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб (Ярослав Родионовский)