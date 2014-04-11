Семиклассник попал под колёса Nissan на Десантников

Школьник переходил дорогу на "красный".

В среду, 22 ноября, на улице Десантников Махов произошла авария, в результате которой был госпитализирован школьник. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 28-летний мужчина, управляя Nissan Murano, двигался от улицы Маршала Захарова в сторону улицы Маршала Казакова. В зоне регулируемого перехода он наехал на переходившего на запрещающий красный сигнал 13-летнего семиклассника.

Пострадавший был доставлен в больницу с переломом правой руки и правой ноги в состоянии средней тяжести. Водитель ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Ранее мы сообщили о том, что на внутреннем кольце КАД произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.TV