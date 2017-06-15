На внутреннем кольце КАД произошло смертельное ДТП

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства ДТП на 16-м километре внутреннего кольца КАД, в результате которого погиб 28-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу.
Днем 21 ноября 28-летний водитель "Шевроле" при движении задел ограждение. Он вышел из автомобиля, чтобы оценить степень повреждения, при этом не поставил предупреждающий знак. В этот момент в его авто въехала "Лада" под управлением 26-летнего мужчины, после чего стоявшая машина сбила своего водителя. От полученных травм он скончался на месте.
Ранее на Piter.TV: на участке Колпинского шоссе выпавшие из фуры пиломатериалы стали причиной пробки.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все