На внутреннем кольце КАД произошло смертельное ДТП

Полиция по данному факту проводит проверку.

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства ДТП на 16-м километре внутреннего кольца КАД, в результате которого погиб 28-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Днем 21 ноября 28-летний водитель "Шевроле" при движении задел ограждение. Он вышел из автомобиля, чтобы оценить степень повреждения, при этом не поставил предупреждающий знак. В этот момент в его авто въехала "Лада" под управлением 26-летнего мужчины, после чего стоявшая машина сбила своего водителя. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее на Piter.TV: на участке Колпинского шоссе выпавшие из фуры пиломатериалы стали причиной пробки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу