На участке Колпинского шоссе выпавшие из фуры пиломатериалы стали причиной пробки

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

На повороте с Колпинского шоссе на Московское шоссе в Петербурге вечером 21 ноября произошло ДТП с участием фуры, перевозившей пиломатериалы. В результате выпавшие доски преградили проезд и создали пробку, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

По данным "Организатора перевозок", автобусные маршруты №№192, 196, 254, 325, 374 следовали с задержками в период с 18:30 до 18:57. На данный момент движение осуществляется в штатном режиме.

В этом аду простояли полтора часа, пока сотрудники ДПС, которые ехали навстречу, не сказали искать другой маршрут, так как проезд заблокирован. Очевидец

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Детали ДТП выясняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург