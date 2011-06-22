Иномарка протаранила столб на Приморском шоссе

Водителя увезли в больницу: он находится в тяжёлом состоянии.

Во вторник, 21 ноября, на Приморском шоссе произошла серьёзная авария с участием легковушки. Водитель находится в тяжёлом состоянии, пишут в паблике "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

ДТП случилось примерно в 12:30. Водитель Suzuki SX 4 не справился с управлением, после чего машина влетела в столб, который упал и перекрыл одну полосу.

Передняя часть авто полностью искорёжена. Водителя увезли в больницу: он находится в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что грузовик сбил подростка в Красногвардейском районе.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.