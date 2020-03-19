Грузовик сбил подростка в Красногвардейском районе

Пострадавший был доставлен в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

В понедельник, 20 ноября, в Красногвардейском районе Северной столицы произошла авария с участием несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось на пересечении Пискаревского проспекта и улицы Маршала Тухачевского Установлено, что 45-летний мужчина за рулём ГАЗ-172421 при повороте направо по разрешающему зеленому сигналу светофора совершил наезд на подростка 2006 года рождения, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавший был доставлен в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Водитель к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023 году привлекался семь раз.

Ранее мы сообщили о том, что на Волхонском шоссе 27-летний пешеход попал под машину и погиб.

Фото: Piter.TV