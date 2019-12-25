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На Волхонском шоссе 27-летний пешеход попал под машину и погиб
Сегодня, 8:15
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На Волхонском шоссе 27-летний пешеход попал под машину и погиб

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ДТП случилось на участке 14 км + 250 м вне населенного пункта.

Вечером в среду, 15 ноября, на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось на участке 14 км + 250 м вне населенного пункта: 35-летний водитель Hyundai Santa Fe двигался от КАД в сторону Киевского шоссе и совершил наезд на 27-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пешеход скончался на месте происшествия.

За день до происшествия, 14 ноября, в Ломоносовском районе произошло ещё одно смертельное ДТП. Honda насмерть сбила 20-летнего пешехода.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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