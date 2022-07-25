Утром в Ломоносовском районе Honda насмерть сбила 20-летнего пешехода

По словам автомобилиста, человек неожиданно вышел с обочины под колеса его автомобиля.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ломоносовском районе, произошедшего утром 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 2 километре автодороги "Марьино - Ольгино – Санино" 14 ноября в 08:30 водитель Honda CRV (40 лет) сбил 20-летнего пешехода. По словам автомобилиста, человек неожиданно вышел с обочины под колеса его автомобиля.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Накануне водитель Toyota погиб при столкновении с грузовиком на Волхонском шоссе.

Фото: МВД