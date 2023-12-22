Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на подростка на Комендантской площади

Была установлена причастность к совершению данного преступления 15-летнего воспитанника специализированного учебного заведения.

Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в разбойном нападении на семиклассника у торгового центра на Комендантской площади. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, у дома 1 по Комендантской площади четверо неизвестных избили 13-летнего мальчика, снимая всё происходящее на видео. После чего распылили газ из баллончика ему в лицо и отобрали у него 500 рублей.

Была установлена причастность к совершению данного преступления 15-летнего воспитанника специализированного учебного заведения. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

У дома 4/3 по улице Маршала Новикова 23 мая также был задержан 15-летний соучастник преступления. Продолжаются мероприятий по розыску остальных подозреваемых.

Фото: Piter.tv