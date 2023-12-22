На Комендантской площади подростки избили семиклассника и отобрали у него 500 рублей

Школьник с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и химическим ожогом глаз госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Проводится проверка по факту нападения на школьника на Комендантской площади. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 22 мая обратилась мама пострадавшего мальчика. Она рассказала, что у дома 1 по Комендантской площади четверо неизвестных избили её 13-летнего сына, снимая всё происходящее на видео. После чего распылили газ из баллончика ему в лицо и отобрали у него 500 рублей.

Школьник с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и химическим ожогом глаз госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Полицейскими приняты меры к задержанию нападавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в жестоком избиении своей супруги до смерти.

Фото: Piter.tv