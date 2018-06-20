Что произошло в Петербурге 26 марта

Piter.tv подготовил подборку главных происшествий в Петербурге за последние сутки.

1. На Турухтаных островах "Ваз" перевернул иномарку. . На участке дороги столкнулись иномарка и отечественный автомобиль "ВАЗ". В результате столкновения китайский кроссовер оказался перевернутым на бок, а у "Жигулей" полностью разбилась передняя часть корпуса. Предположительно, один из участников ДТП не пропустил второго.

2. ФСБ Петербурга поймала "коллегу" с поддельными документами. В ведомстве заметили. что на самом деле гражданин по фамилии Пархоменко не имеет отношения к ФСБ. Предположительно, местный житель мог заниматься мошенничеством под видом должностного лица.

3. В Выборге спасатели вызволили собаку из ледяного плена бухты Радуга. Спасатели в составе трех человек приехали быстро и сразу принялись за спасение животного. Собака держалась передними лапами за кромку льда и громко кричала.

4. В Выборге неизвестная женщина похитила айфон у забывчивого владельца.Владелец обратился за помощью в поисках к сотрудникам полиции, которые просмотрели камеры наблюдения на автовокзале, где он и был ранее оставлен. Хозяин устройства оценил сумму ущерба в 12 тыс. рублей.

5. Петербуржцев напугал кракен в Неве: видео. Автор видео рассказал, что данное явление можно наблюдать в Неве возле Крестов. Пользователи интернета неоднократно упоминают в комментариях, что в главной реке Петербурга поселился кракен, а также Великий Ктулху.