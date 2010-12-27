На Турухтаных островах "Ваз" перевернул иномарку

Предположительно, один из участников ДТП не пропустил второго.

Во вторник, 26 марта, на юге Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, авария случилась по Дороге на Турухтаные острова. На участке дороги столкнулись иномарка и отечественный автомобиль "ВАЗ". В результате столкновения китайский кроссовер оказался перевернутым на бок, а у "Жигулей" полностью разбилась передняя часть корпуса. Предположительно, один из участников ДТП не пропустил второго. Подробности аварии и информация о пострадавших уточняется.

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Фото: групп "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"