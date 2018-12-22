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СК Петербурга подозревает баскетбольного тренера в развращении школьниц
Сегодня, 12:07
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lesjasap

СК Петербурга подозревает баскетбольного тренера в развращении школьниц

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По версии СК, 53-летний мужчина совратил двух девочек 2007 года рождения.

Петербургский Следственный комитет задержал местного баскетбольного тренера. Мужчину подозревают в педофилии по отношению к школьницам. В отношении 53-летнего спортсмена возбуждено уголовное дело.

Известно, что фигурант расследования преподавал в одной из спортивных школ Московского района. Представители правоохранительных органов считают, что в сентябре прошлого года, а также в январе текущего мужчина насильственно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении к двум несовершеннолетним девочкам. Специалисты добавляют, что аналогичные преступления произошли на территории Эстонии: тренер совратил этих же учениц.

На данный момент решается вопрос о выборе меры пресечения и причастности к похожим эпизодам.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский распространитель порнографии насиловал свою 11-летнюю дочь.

Фото: Piter.tv

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Теги: баскетбол, развращение учениц, спортивная школа, тренер-педофил
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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