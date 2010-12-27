Петербургский распространитель порнографии насиловал свою 11-летнюю дочь

Он заключен под стражу.

Ранее сотрудники полиции задержали 51-летнего жителя поселка Кузнечное (Приозерский район Ленинградской области), который подозревается в изготовлении и распространении детской порнографии. В ходе расследования раскрылось еще одно преступление мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в марте 2018 года в своей квартире он насиловал свою 11-летнюю дочь.

По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

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Фото: Piter.tv