Легковая машина перевернулась между ШМСД и Заставской улицей

На Витебском проспекте автомобиль опрокинулся после удара о столб.

В Санкт-Петербурге на Витебском проспекте легковой автомобиль врезался в столб и перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 января на участке Витебского проспекта между Широтной магистралью скоростного движения и Заставской улицей. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор автомобиля, двигавшегося следом, запись была опубликована в социальных сетях.

На кадрах видно, что легковой автомобиль во время движения начал медленно смещаться вправо, приблизился к бордюру и выехал на заснеженный участок дороги. После этого машина столкнулась с опорой освещения и опрокинулась.

По предварительным данным, водителю могло стать плохо во время движения. Также рассматривается версия, что мужчина мог потерять концентрацию за рулем. Официальной информации о состоянии водителя и наличии пострадавших на данный момент не поступало.

Фото: Telegram / "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"