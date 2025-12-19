Скорая помощь снесла ограждение в Приморском районе Петербурга

Авария с участием скорой и такси перекрыла движение на проспекте Королева.

В Санкт-Петербурге вечером 27 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи на одном из перекрестков Приморского района.

Карета скорой помощи попала в аварию на пересечении проспекта Королева и улицы Маршала Новикова. По словам очевидцев, спецавтомобиль пробил дорожное ограждение и оказался на проезжей части с повреждениями. Сообщается, что в дорожно-транспортном происшествии участвовали еще несколько транспортных средств. По предварительным данным, всего в столкновении оказались задействованы три автомобиля, включая такси, которое остановилось поперек проезжей части рядом с машиной скорой помощи.

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в социальных сетях. На снимках видно, что автомобиль скорой помощи врезался в ограждение, часть полос движения оказалась перекрыта. Согласно информации сервиса "Яндекс.Карты", из-за аварии движение на участке было затруднено, некоторые полосы временно оказались недоступны для проезда. Данные о пострадавших и причинах ДТП на момент публикации не уточнялись.

Фото: Piter.TV