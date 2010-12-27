В Выборге спасатели вызволили собаку из ледяного плена бухты Радуга

В понедельник, 25 марта, около половины четвертого дня в Малой Финляндии в Выборге жительница бухты Радуга услышала как кричит собака.
Не было похоже, что это просто кто-то лает. По звуку поняла, что крик идет со стороны залива и начала пристально всматриваться.
рассказала гражданка
В одном месте на льду она обратила внимание на большое скопление птиц. С помощью бинокля жительница Выборга увидела голову собаки и передние лапы на льду.
Она уже видимо устала висеть, но молодец - держалась.
добавила женщина
Она сразу же позвонила в службу спасения, где ее попросили встретить сотрудников на улице, чтобы сразу указать на место происшествия. Спасатели в составе трех человек приехали быстро и сразу принялись за спасение животного, которое не заняло много времени. Собака, как оказалось женского пола, сама смогла дойти до места, где ее посадили отогреваться.
Собака в хорошем ошейнике. Спасатели отвезли ее в приют. Надеюсь, что хозяин найдется. Хорошая собачка.
подытожила женщина
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