В Выборге спасатели вызволили собаку из ледяного плена бухты Радуга

Спасатели в составе трех человек приехали быстро и сразу принялись за спасение животного, которое не заняло много времени.

В понедельник, 25 марта, около половины четвертого дня в Малой Финляндии в Выборге жительница бухты Радуга услышала как кричит собака.

Не было похоже, что это просто кто-то лает. По звуку поняла, что крик идет со стороны залива и начала пристально всматриваться. рассказала гражданка

В одном месте на льду она обратила внимание на большое скопление птиц. С помощью бинокля жительница Выборга увидела голову собаки и передние лапы на льду.

Она уже видимо устала висеть, но молодец - держалась. добавила женщина

Она сразу же позвонила в службу спасения, где ее попросили встретить сотрудников на улице, чтобы сразу указать на место происшествия. Спасатели в составе трех человек приехали быстро и сразу принялись за спасение животного, которое не заняло много времени. Собака, как оказалось женского пола, сама смогла дойти до места, где ее посадили отогреваться.