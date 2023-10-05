В Тосно спасатели помогли собаке, которая провалилась в траншею

Животное не смогло выбраться самостоятельно.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области никогда не остаётся в стороне не только в случае помощи людям, но и в помощи животным.

В субботу неравнодушные люди обратились в поисково-спасательному отряду города Тосно. На Московском шоссе, возле дома №3, в траншею провалилась собака. Выбраться самостоятельно она не смогла.



К месту происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда. Спасатели извлекли собаку из рва, проверили здоровье и отпустили.

Ранее Piter.TV сообщал, что три рыбака чуть не утонули на Ладожском озере.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области