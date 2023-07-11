Три рыбака чуть не утонули на Ладожском озере

Спасатели обнаружили пострадавших и отбуксировали их к берегу в деревню Кобона.

Спасатели помогли рыбакам на Ладожском озере, которые обнаружили на борту своего катера течь. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Сообщается, что предотвратить трагедию получилось из-за внимательности рыбаков. Они оперативно подали заявку из-за проблемы на судне. На место происшествия оперативно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург.

Спасатели отбуксировали пострадавших на катере к берегу в деревню Кобона. От медицинской помощи мужчины отказались.

Ранее Piter.TV сообщал, что перепуганный лось бегал по Невскому району, а после упал в Неву.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО