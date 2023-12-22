На Ладожском озере провели профилактические беседы со 150 рыбаками

В регионе действует запрет выхода и выезда на лед акваторий.

В воскресенье, 28 января, спасатели поискового отряда города Новая Ладога совместно с представителями Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) провели мониторинг ледовой обстановки Волховской губы Ладожского озера. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

В ходе проверки на льду было обнаружено порядка 150 рыбаков, с ними провели профилактические беседы.

Кроме того, в учреждении напомнили, что в регионе действует запрет выхода и выезда на лед акваторий.

Ранее мы рассказывали о том, что на Сахалине спасатели помогли 75 водителям, застрявшим в снежных заносах.

Видео: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти