На Сахалине спасатели помогли 75 водителям, застрявшим в снежных заносах

Циклон останется в регионе 24 и 25 января.

Помощь российских спасателей потребовалась 75 водителям, застрявшим в снежных заносах на дорогах Сахалинской области. Недавно на регион обрушился циклон, принесший практически нулевую видимость. В результате на восьми участках автомобильных трасс федерального и местного значения пришлось ограничить движение для всех видов транспорта.

Помощь потребовалась 75 транспортным средствам, застрявшим в снежных заносах. Более 10 человек, прибывшие с северных районов острова и нуждающихся в медицинской помощи, доставлены до областного медицинского учреждения. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В текущий момент режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Сахалинской области. Решение принято из-за неблагоприятных погодных условий. С 23 января на территории выпало более месячной нормы осадков. Местные синоптики уточнили, что мощный циклон в Сахалине будет оставаться также 24 и 25 января.

В Челябинской области загорелась мебельная фабрика.

Фото и видео: ГУ МЧС России