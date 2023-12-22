Площадь пожара составила 3600 квадратных метров.

В Челябинской области загорелась мебельная фабрика. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 24 января в двух километрах от поселка Батуринский. На территории мебельной фабрики загорелась кровля. Площадь пожара составила 3600 квадратных метров. В тушении огня участвовали более 60 специалистов и 18 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших не поступала.

Ранее в Иркутской области назвали причину пожара в отеле на берегу Ангары.

Видео: МЧС России