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В Челябинской области загорелась мебельная фабрика

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Площадь пожара составила 3600 квадратных метров.

В Челябинской области загорелась мебельная фабрика. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 24 января в двух километрах от поселка Батуринский. На территории мебельной фабрики загорелась кровля. Площадь пожара составила 3600 квадратных метров. В тушении огня участвовали более 60 специалистов и 18 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших не поступала.

Ранее в Иркутской области назвали причину пожара в отеле на берегу Ангары.

Видео: МЧС России

Теги: мебельная фабрика, пожар, челябинская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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