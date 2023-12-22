В Иркутской области назвали причину пожара в отеле на берегу Ангары

В ГУ МЧС рассказали подробности о возгорании.

Аварийная работа электрической сети рассматривается как основная причина возгорания, произошедшего в банном комплексе отеля расположенного на берегу Ангары. Соответствующее заявление сделали представители местной пресс-службы экстренного ведомства по Иркутской области. Специалисты из ГУ МЧС уточнили, что пожар распространился на территории "Бурдугуза" на Байкальском тракте вечером 22 января. В настоящее время подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются Предположительно, пламя возникло на стыке кровли и стены, где размещалась светодиодная лента.

Огонь обнаружили практически сразу, и, вызвав пожарных, пытались потушить при помощи огнетушителей. Однако огонь быстро перешел под кровлю, пламя охватило сухие, нагретые деревянные конструкции и утеплитель под металлической крышей. пресс-служба ГУ МЧС по региону

На месте ликвидации огня трудились шесть пожарных расчетов. Огнеборцам пришлось по кускам вскрывать кровлю здания.

При квартирном пожаре в Парголово эвакуировали 20 человек.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС Иркутской области