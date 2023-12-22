  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:38
73
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Иркутской области назвали причину пожара в отеле на берегу Ангары

0 0

В ГУ МЧС рассказали подробности о возгорании.

Аварийная работа электрической сети рассматривается как основная причина возгорания, произошедшего в банном комплексе отеля расположенного на берегу Ангары. Соответствующее заявление сделали представители местной пресс-службы экстренного ведомства по Иркутской области. Специалисты из ГУ МЧС уточнили, что пожар распространился  на территории "Бурдугуза" на Байкальском тракте вечером 22 января. В настоящее время подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются Предположительно, пламя возникло на стыке кровли и стены, где размещалась светодиодная лента.

Огонь обнаружили практически сразу, и, вызвав пожарных, пытались потушить при помощи огнетушителей. Однако огонь быстро перешел под кровлю, пламя охватило сухие, нагретые деревянные конструкции и утеплитель под металлической крышей.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

На месте ликвидации огня трудились шесть пожарных расчетов. Огнеборцам пришлось по кускам вскрывать кровлю здания.

При квартирном пожаре в Парголово эвакуировали 20 человек.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС Иркутской области

Теги: гу мчс, иркутская область, отель, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии