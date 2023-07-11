Спасатели Ленобласти патрулируют берега водоемов даже в непогоду

Спасатели Ленобласти продолжают патрулировать популярные у жителей места отдыха. И это несмотря на ухудшение погодных условий.

Несмотря на похолодание, областные спасатели продолжают патрулировать водоемы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

В минувшие выходные специалисты проинспектировали Павловские карьеры в Кировском районе и наиболее популярные у отдыхающих водные объекты, например, реку Волхов в районе Новой Ладоги, Вуокса, Свирь озера Малукса и многие другие. В поселке Шапки осмотрели озеро Нестеровское.

Спасатели напомнили жителям и гостям региона о том, что купание в необорудованных местах опасно для жизни и здоровья, а также рассказывают о культуре безопасного поведения на воде и необходимости следить за детьми.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти вытащили четырех застрявших в лесу молодых людей.

Видео: пресс-служба администрации Ленинградской области