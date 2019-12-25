Спасатели Ленобласти вытащили четырех застрявших в лесу молодых людей

Спасатели Ленинградской области помогли четверым застрявшим молодым людям. Их автомобиль застрял в лесу у Новой Ладоги.

Во вторник, 11 июля, сотрудники поисково-спасательного отряда Ленобласти выехали на помощь группе из четырех человек, чей автомобиль застрял в лесу в районе Новой Ладоги. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Вечером 11 июля группа молодых людей застряла со своим автомобилем на лесной дороге в районе деревни Креницы Волховского района. Спасатели нашли группу и доставили ее в Новую Ладогу.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти отремонтирована дорога между деревнями Пейпия и Пятчино.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы ЛО