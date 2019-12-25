Спасатели Ленобласти вытащили четырех застрявших в лесу молодых людей

Во вторник, 11 июля, сотрудники поисково-спасательного отряда Ленобласти выехали на помощь группе из четырех человек, чей автомобиль застрял в лесу в районе Новой Ладоги. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Вечером 11 июля группа молодых людей застряла со своим автомобилем на лесной дороге в районе деревни Креницы Волховского района. Спасатели нашли группу и доставили ее в Новую Ладогу.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти отремонтирована дорога между деревнями Пейпия и Пятчино.
Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все