  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти отремонтирована дорога между деревнями Пейпия и Пятчино
Сегодня, 14:28
57
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти отремонтирована дорога между деревнями Пейпия и Пятчино

0 0

В Кингисеппском районе Ленинградской области закончились ремонтные работы семи километров дороги между деревнями Пейпия и Пятчино.

По просьбам жителей Ленобласти в рамках нацпроект "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 7 км дороги между деревнями Пейпия и Пятчино. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Теперь на дороге новое гранитное покрытие, появились знаки и ограждение. Также, чтобы магистраль не насыщалась водой, дорожки прорыли кюветы. 

Кроме этого установлены остановки с пандусами. Для этого участка это важно, так как рядом с деревней Пятчино находится мемориал "Летчикам-балтийцам, защитникам неба Ленинграда". 

Ранее сообщалось, что утром 10 июля в ДТП в Кингисеппском районе погибла 21-летняя автоледи.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги:
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии