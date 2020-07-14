В Ленобласти отремонтирована дорога между деревнями Пейпия и Пятчино

В Кингисеппском районе Ленинградской области закончились ремонтные работы семи километров дороги между деревнями Пейпия и Пятчино.

По просьбам жителей Ленобласти в рамках нацпроект "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 7 км дороги между деревнями Пейпия и Пятчино. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Теперь на дороге новое гранитное покрытие, появились знаки и ограждение. Также, чтобы магистраль не насыщалась водой, дорожки прорыли кюветы.

Кроме этого установлены остановки с пандусами. Для этого участка это важно, так как рядом с деревней Пятчино находится мемориал "Летчикам-балтийцам, защитникам неба Ленинграда".

Ранее сообщалось, что утром 10 июля в ДТП в Кингисеппском районе погибла 21-летняя автоледи.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области