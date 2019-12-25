Утром 10 июля в ДТП в Кингисеппском районе погибла 21-летняя автоледи

Сотрудниками полиции устанавливаются детали происшествия.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На 10 км автодороги А-180 в Кингисеппском районе 10 июля 04:42 21-летняя девушка, управляя автомобилем Chevrolet по неустановленным причинам съехала в кювет слева. В результате аварии от полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.

Сотрудниками полиции устанавливаются детали происшествия.

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Фото: Piter.tv