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KaterinaKono13
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В Выборге неизвестная женщина похитила айфон у забывчивого владельца

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Владелец обратился за помощью в поисках к сотрудникам полиции, которые просмотрели камеры наблюдения на автовокзале, где он и был ранее оставлен. Хозяин устройства оценил сумму ущерба в 12 тыс. рублей.

Во вторник, 19 марта, около шести часов вечера неизвестная похитила iPhone SE, который был случайно оставлен владельцем на одном из железных стульев в здании выборгского автовокзала на улице Железнодорожной, 7. Женщина скрылась с места происшествия.

Владелец обратился за помощью в поисках к сотрудникам полиции, которые просмотрели камеры наблюдения на автовокзале. Хозяин устройства оценил сумму ущерба в 12 тыс. рублей.

В распоряжении полиции попали две видеозаписи с камер наблюдения автовокзала. На них видно, как женщина садится на одно из железных сидений и забирает смартфон.

Теги: выборг, кража айфона, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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