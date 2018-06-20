В Выборге неизвестная женщина похитила айфон у забывчивого владельца

Владелец обратился за помощью в поисках к сотрудникам полиции, которые просмотрели камеры наблюдения на автовокзале, где он и был ранее оставлен. Хозяин устройства оценил сумму ущерба в 12 тыс. рублей.

Во вторник, 19 марта, около шести часов вечера неизвестная похитила iPhone SE, который был случайно оставлен владельцем на одном из железных стульев в здании выборгского автовокзала на улице Железнодорожной, 7. Женщина скрылась с места происшествия.

Владелец обратился за помощью в поисках к сотрудникам полиции, которые просмотрели камеры наблюдения на автовокзале. Хозяин устройства оценил сумму ущерба в 12 тыс. рублей.

В распоряжении полиции попали две видеозаписи с камер наблюдения автовокзала. На них видно, как женщина садится на одно из железных сидений и забирает смартфон.