В Петербурге студентка колледжа дала отпор грабителю с ножом

Мужчина пытался похитить iPhone девушки.

В ночь с 8 на 9 апреля в Приморском районе Петербурга едва не произошло ограбление. Незнакомец с ножом напал на 17-летнюю студентку колледжа, однако получил мощнейший отпор. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама девушки. Она заявила, что возле дома №24/3 по Комендантскому проспекту на ее дочь пытался напасть грабитель. Преступник был вооружен ножом. Угрожая девушке расправой, мужчина потребовал отдать ему iPhone.

Юная петербурженка оказалась не так проста, как могло показаться грабителю. Она ударила своего обидчика ногой. Не ожидая такого отпора, незнакомец испугался и скрылся с места преступления.

Потерпевшая смогла описать злоумышленника. На вид ему около 20 лет. Азиатская внешность, небольшой рост. После несостоявшейся кражи мужчина убежал в сторону проспекта Авиаконструкторов.

Полиция ведет расследование. Грабителя ищут.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга у мужчины отобрали портмоне с полумиллионом рублей.

Фото: Piter.TV