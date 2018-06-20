В центре Петербурга у мужчины отобрали портмоне с полумиллионом рублей

Ограбление произошло на улице Марата около двух часов ночи.

В ночь на 4 апреля в Центральном районе Петербурга произошло ограбление. Возле дома №1 по улице Марата петербуржец лишился портмоне с крупной суммой денег внутри. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около двух часов ночи. 48-летний потерпевший рассказал, что грабитель применил физическую силу и выхватил у него портмоне с 492 тысячами рублей. С украденным преступник скрылся с места происшествия.

В настоящий момент ведется расследование. Выясняются подробности случившегося.

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Фото: Piter.TV