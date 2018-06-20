Двое неизвестных избили и ограбили таксиста в Купчино

Вечером 31 марта возле дома №43/49 по проспекту Славы произошел конфликт между водителем такси и двумя неизвестными мужчинами. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Во вторник, 2 апреля, в полицию обратился 39-летний таксист, и рассказал, что к его автомобилю подошел незнакомец и ударил его кулаком в лицо. После этого обидчик вместе с другом скрылся с места происшествия. Потерпевший обнаружил пропажу 15 тысяч рублей, которые лежали на переднем сидении.
Таксиста доставили в больницу, где ему диагностировали закрытый перелом носа со смещением и ушибы мягких тканей лица. После оказания помощи мужчину в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
Полиция ведет расследование. Грабителей ищут.
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Фото: Piter.TV
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