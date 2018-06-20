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Двое неизвестных избили и ограбили таксиста в Купчино
Сегодня, 16:55
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Alena_Zinovieva

Двое неизвестных избили и ограбили таксиста в Купчино

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Грабители забрали у потерпевшего 15 тысяч рублей.

Вечером 31 марта возле дома №43/49 по проспекту Славы произошел конфликт между водителем такси и двумя неизвестными мужчинами. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 2 апреля, в полицию обратился 39-летний таксист, и рассказал, что к его автомобилю подошел незнакомец и ударил его кулаком в лицо. После этого обидчик вместе с другом скрылся с места происшествия. Потерпевший обнаружил пропажу  15 тысяч рублей, которые лежали на переднем сидении.

Таксиста доставили в больницу, где ему диагностировали закрытый перелом носа со смещением и ушибы мягких тканей лица. После оказания помощи мужчину в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Полиция ведет расследование. Грабителей ищут.

Ранее мы писали, что неизвестный с осколком стекла ограбил двух женщин в Мурино.

Фото: Piter.TV

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Теги: избиение, ограбление, сломанный нос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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