Петербуржцев напугал кракен в Неве: видео

Вода в реке начинает бурлить, обещая появление чего-то нехорошего из пучины.

Днем 26 марта в сети появилось видео, которое напугало многих петербуржцев. Некто запечатлил на видео момент появления кракена. На записи можно увидеть, как вода в Неве начинает бурлить, и кажется, что из пучины вот-вот появится чудовище.

Автор видео рассказал, что данное явление можно наблюдать в Неве возле Крестов. Пользователи интернета неоднократно упоминают в комментариях, что в главной реке Петербурга поселился кракен, а также Великий Ктулху.

Представители ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга" поспешили успокоить жителей города. Как рассказали они "Фонтанке", в этом месте находится водопроводная станция и точка водозабора. Ежедневно здесь проводится продув оголовков, из-за чего вода начинает активно бурлить.

Ранее мы писали, что двое детей провалились под лед на проспекте Обуховской Обороны.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург