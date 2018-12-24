Двое детей провалились под лед на проспекте Обуховской Обороны

Один ребенок утонул, второго пытаются спасти.

Днем 25 марта в Петербурге случилось ЧП. В реку Неву на проспекте Обуховской Обороны упали двое детей. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в экстренных службах.

В службу "01" позвонила мать одного из пострадавших. Она рассказала, что ее ребенок ушел под лед и находится в 15 метрах от берега.

На место происшествия выехали водолазы. По предварительной информации, один ребенок утонул, второго пытаются спасти. Подробности инцидента уточняются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 11-летняя девочка всю ночь провела в лесу.

Видео: YouTube / Anton Ruzhenkov