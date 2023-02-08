Следователи устанавливают обстоятельства смерти рабочего в Кировском районе

При совершении маневра перевернулся погрузчик, придавив своим весом мужчину.

В Петербурге следователи Кировского района устанавливают обстоятельства смерти рабочего. Проводится проверка по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ), сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

В следственный отдел поступила информация об обнаружении тела водителя погрузчика на элеваторной площадке. При совершении маневра транспортное средство перевернулось, придавив своим весом мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался.

Следователи выполняют проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что на хлебном заводе на проспекте Стачек руку сотрудницы затянуло в станок. Женщину увезли в больницу №26 с множественными переломами.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу