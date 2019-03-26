ФСБ Петербурга поймала "коллегу" с поддельными документами

Представители петербургского управления ФСБ сопровождают задержанного мужчину, который представлялся сотрудником данного ведомства. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело в лужском районе Ленинградской области.
В ведомстве заметили. что на самом деле гражданин по фамилии Пархоменко не имеет отношения к ФСБ. Предположительно, местный житель мог заниматься мошенничеством под видом должностного лица.
В задержании также принимали участие правоохранительные органы и специалисты Следственного комитета. У фигуранта расследования изъяты "служебные" документы.
Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ в Петербурге депортируют мигрантов из Шри-Ланки, пытавшихся сбежать в Европу.
Фото и видео: УФСБ России по СПб и Ленобласти
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