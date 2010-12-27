ФСБ в Петербурге депортируют мигрантов из Шри-Ланки, пытавшихся сбежать в Европу

Четверо злоумышленников в ближайшее время вернутся домой, так и не увидев Финляндии.

Петербургское отделение ФСБ России остановило незаконный выезд мигрантов с территории страны.Приезжие из Шри-Ланки собирались пересечь границу и добраться в Европу. Когда оперативники посетили злоумышленников, они уже собрали чемоданы и рассматривали путеводители.

Захват нарушителей произошел 20 марта. Пограничная служба задержала троих мужчин и женщину из Южной Азии. Самому старшему из компании - 28 лет. Группа молодых людей прибыла в Северную столицу "транзитом" и не собиралась останавливаться надолго.

Судя по составленным маршрутам на смартфонах телефонов, мигранты собирались попасть сначала в Ленинградскую область, а оттуда пересечь границу Финляндии и Эстонии. На данный момент преступники находятся в центре временного содержания иностранных граждан. По решению суда их депортируют домой.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Гражданском проспекте мигранты устроили побоище в местной шаурмишной.

Фото: Piter.tv, Фонтанка.ру