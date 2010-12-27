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На Гражданском проспекте мигранты устроили побоище в местной шаурмишной 
Сегодня, 21:11
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IRINA_CHALKINA

На Гражданском проспекте мигранты устроили побоище в местной шаурмишной 

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Четверо граждан Таджикистана напали на продавца и отобрали мобильный телефон.

На Гражданском проспекте мигранты устроили побоище в местной шаурмишной. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Так, в ночь на 18 марта, в полицию обратилась женщина с просьбой урегулировать драку в кафе на Гражданском проспекте 119. Как оказалось, четверо граждан Таджикистана напали на продавца и отобрали мобильный телефон.

В ходе патрулирования района правоохранители задержали нарушителей. 

В данный момент с любителями шаурмы и "помахать кулаками" работает дознаватель.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржец Максим Яковлев рассказал о своем похищении в Абхазии

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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