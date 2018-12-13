Петербуржец Максим Яковлев рассказал о своем похищении в Абхазии

Бизнесмен на YouTube-канале рассказал подробности своего "исчезновения" из отеля в Абхазии.

Петербургский предприниматель 52-летний Яковлев рассказал о собственном похищении. Бизнесмен объявил, что за его жизнь преступники просили 200 миллионов рублей. На первоначальные требования никто не откликнулся, тогда Письма были направлены деловым партнерам мужчины. На этот раз злоумышленники сбавили обороты: она запросили всего 10 миллионов рублей.

Инцидент произошел во время отдыха пострадавшего в Абхазии. В номере отеля правоохранительные органы обнаружили кровь и следы борьбы. Петербуржец вернулся в петербург только в декабре 2018 года. Тогда его супруга подтвердила сведения о похищении и отметила, что Яковлеву необходимо восстановиться.

Примерно в два тридцать утра в мой номер в гостинице ворвались неизвестные люди в военной форме с громким криком "Максим Яковлев! ФСБ России". На меня пытались накинуть наручники. Я не давался и оказывал сопротивление. Меня душили и избивали, пока не избили до полусмерти. На мою голову был надет мешок, в котором было тяжело дышать. Меня вывели из гостиницы и вывезли в неизвестном направлении рассказал о подробностях нападения бизнесмен 18 марта на YouTube-канале

Недавно мужчина опубликовал ролик на YouTube-канале, в котором поблагодарил всех причастных к своему спасению.

Ранее Piter.tv писал о том, что житель Колпино с ножом похитил 13-летнюю падчерицу.

Фото и видео: YouTube/Максим Яковлев