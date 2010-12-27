Житель Колпино с ножом похитил 13-летнюю падчерицу

Таким образом он хотел вернуть расположение своей бывшей возлюбленной.

Житель Колпино похитил девочку-подростка в девятом часу утра 14 марта. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, 31-летний житель Колпино пришел к своей бывшей 34-летней бывшей жене, чтобы возобновить отношения. После отказа он поехал на улице Карла Маркса и похитил из квартиры бабушки 13-летнюю дочь возлюбленной.

Мужчина 6 часов держал девочку в подъезде неустановленного дома, угрожая ножом. Потом он перевел ее к дому 75 по улице Ленина, где его и задержали полицейские.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия и оружия, совершенное в отношении несовершеннолетнего). За данное преступление он сядет на срок от 5 до 12 лет.

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Фото: Piter.TV​​​​​​​