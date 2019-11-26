Видео: В Иркутске поймали педофила, который похитил на улице 9-летнюю девочку

Следком опубликовал видео похищения маленькой школьницы.

В Иркутске поймали и арестовали 48-летнего мужчину, который похитил 9-летнюю девочку, чтобы потом изнасиловать.

Следственные органы сообщают, что 23 ноября днем мужчина на "Тойоте" схватил 9-летнюю школьницу на улице, затолкал в свою машину, чтобы в дальнейшем изнасиловать ребенка. Момент похищения увидел 16-летний школьник, который попросил помощи у прохожего мужчины. Вдвоем они догнали машину с преступником и ребенком, блокировали автомобиль и освободили маленькую школьницу. Преступнику удалось скрыться.

Через несколько часов педофила удалось задержать. Им оказался 48-летний местный житель, который с 2001 года по 2017 был два раза осужден за сексуальные преступления. Мужчину заключили под стражу.

В настоящее время Ленинским районным судом г. Иркутска удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. СУ СК РФ по Иркутской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: СУ СК РФ