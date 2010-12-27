В Кемеровской области молодой мужчина убил 2-летнюю девочку и закопал в лесу

Завершено расследование уголовного дела об убийстве 2-летней девочки, которое произошло в сентябре 2018 года.

В Кемеровской области суд отправил 23-мужчину на 17 лет в колонию строгого режима за убийство 2-летней дочери своей 19-летней подружки.

Следственные органы СУ СК по Кемеровской области-Кузбассу сообщает, что в сентябре 2018 года подсудимый находился в гостях у своей 19-летней подружки. Молодая мать отлучилась из дома, а парень остался присматривать за ребенком. Когда мужчина кормил малышку, та опрокинула на себя суп. Мужчина пошел умывать ребенка в ванну, малышка начала капризничать, и тогда мужчина направил сильную струю воды на лицо ребенка. Девочка умерла.

Когда мать вернулась домой, мужчина напугал ее, что их могут обвинить в умышленном убийстве ребенка и предложил закопать тело. Мать девочки согласилась, и на следующий день она захоронили девочку в лесу. Хватилась ребенка ее бабушка. Она неоднократно просила привести ей внучку, дать с ней увидеться, но мать постоянно увиливала. Тогда женщина обратилась в полицию.

На допросе мать рассказала о смерти ребенка. Вскоре был задержан и убийца малышки. Мужчина вину признал полностью, со следствием сотрудничал и показал место захоронения.

Суд признал мужчину виновным в убийстве ребенка и назначил ему срок 17 лет в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

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Фото: Piter.TV