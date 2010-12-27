В Кузбассе 79-летняя пенсионерка торговала наркотиками

Пожилая женщина решила распродать наркотики, которые остались после смерти сына наркомана.

В Кузбассе пожилая пенсионерка попалась на торговле сильнодействующих наркотиков.

ТАСС со ссылкой на региональное МВД сообщает, что 79-летняя женщина полгода занималась торговлей героина. Сильнодействующие наркотики женщина нашла дома после смерти сына-наркомана и решила продавать его "нуждающимся". Женщину задержали в тот момент, когда она собиралась продать 8 граммов героина. При обыске у женщины нашли 17 готовых к продаже пакетиков с тем же веществом.

На допросе женщина полностью признала свою вину. Суд учел возраст пожилой женщины, состояние ее здоровья и отправил ее в колонию общего режима на 5 лет.

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Фото: Piter.TV