Три самолета из Москвы не смогли приземлится в Кузбассе

Причиной нарушения авиасообщения стал густой туман.

Сегодня утром, 12 октября, в Кузбассе не дождались вовремя 3 самолета из Москвы.

Издание "Ваш Город" сообщает, что сегодня утром 2 самолета ("Аэрофлот" и "Победа") в Кемерово и самолет ("Аэрофлот") в Новокузнецк из-за сильного тумана не смогли прилететь по расписанию. Соответственно задерживаются и обратные рейсы в Москвы.

Прилет и вылет этих авиарейсов перенесен, о чем есть данные на онлайн-табло.

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