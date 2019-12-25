Три самолета из Москвы не смогли приземлится в Кузбассе

Сегодня утром, 12 октября, в Кузбассе не дождались вовремя 3 самолета из Москвы.
Издание "Ваш Город" сообщает, что сегодня утром 2 самолета ("Аэрофлот" и "Победа") в Кемерово и самолет ("Аэрофлот") в Новокузнецк из-за сильного тумана не смогли прилететь по расписанию. Соответственно задерживаются и обратные рейсы в Москвы.
Прилет и вылет этих авиарейсов перенесен, о чем есть данные на онлайн-табло.
Ранее:Самолет по маршруту Москва - Омск из-за неисправности сел в Екатеринбурге
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все