Самолет по маршруту Москва - Омск из-за неисправности сел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вынужденно приземлился самолет из Омска в Москву.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что в аэропорту Екатеринбурга Кольцова 9 октября в 03:11 (01:11 мск) совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейса Омск - Москва.
По предварительным данным прокурорской проверки у самолета отказали датчики статики и динамики. На борту самолета находилось 149 пассажиров и 6 членов экипажа.
Посадка прошла благополучно.
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Фото:pixabay
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