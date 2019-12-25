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Самолет по маршруту Москва - Омск из-за неисправности сел в Екатеринбурге
Сегодня, 9:01
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Самолет по маршруту Москва - Омск из-за неисправности сел в Екатеринбурге

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Предварительная причина вынужденной посадки - отказ обогрева датчиков статики и динамики.

В Екатеринбурге вынужденно приземлился самолет из Омска в Москву.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что в аэропорту Екатеринбурга Кольцова 9 октября в 03:11 (01:11 мск) совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейса Омск - Москва.

По предварительным данным прокурорской проверки у самолета отказали датчики статики и динамики. На борту самолета находилось 149 пассажиров и 6 членов экипажа.

Посадка прошла благополучно.

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Фото:pixabay

Теги: авиакатастрофа, вынужденная посадка, новости омска, омские новости, чп в аэропорту
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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