Самолет по маршруту Москва - Омск из-за неисправности сел в Екатеринбурге

Предварительная причина вынужденной посадки - отказ обогрева датчиков статики и динамики.

В Екатеринбурге вынужденно приземлился самолет из Омска в Москву.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что в аэропорту Екатеринбурга Кольцова 9 октября в 03:11 (01:11 мск) совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейса Омск - Москва.

По предварительным данным прокурорской проверки у самолета отказали датчики статики и динамики. На борту самолета находилось 149 пассажиров и 6 членов экипажа.

Посадка прошла благополучно.

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