Видео: В Кузбассе лихач без прав и его пассажир погибли в ДТП

Еще один человек с травмами госпитализирован в больницу после жуткого ДТП в Прокопьевске.

В ночь на 20 октября в Прокопьевске Кемеровской области двое мужчин разбились в ДТП.

Изданием "КП" сообщает, что авария произошла около 4 утра на "кольце" со стороны улицы Есенина в сторону улицы 10-й Микрорайон. Водитель иномарки на огромной скорости вылетел на бордюр, а затем машина врезалась в стелу.

В результате ДТП 31-летний водитель и его 45-летний пассажир скончались от полученных травм на месте аварии. Еще один 31-летний пассажир с травмами различной тяжести доставлен в больницу.

Как сообщает издание, водитель был лишен прав на управление транспортными средствами из-за езды в нетрезвом виде.

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