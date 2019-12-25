В Кемеровской области автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся

В ДТП пострадали 8 пассажиров.

В Кемеровской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 8 человек.

"Правоохранительный портал Кузбасса" сообщает, что сегодня утром, 30 октября, примерно в 09 часов 40 минут на 203 км автодороги "Бийск – Мартыново – Кузедеево - Новокузнецк" водитель автобуса рейсом "Таштагол - Новокузнецк" не выбрал нужную скорость и не справился с управлением. Автобус вылетел в кювет и перевернулся на бок.

В результате ДТП 8 пассажиров автобуса получили различные травмы.

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Фото: МВД по Кемеровской области