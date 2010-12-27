В Пскове отец умершей девочки напал с ножом на лечащего врача

В Пскове мужчина ранил ножом врача детской клинической больницы.
Накануне, 25 ноября, в Пскове задержан 43-летний местный житель, который ранил ножом врача-гематолога. Сообщается, что у мужчины от лейкоза умерла дочь. Убитый горем мужчина считает, что в смерти дочери виноваты врачи. Медики заявляют, что врачебной ошибки не было, а течение болезни было скоротечным.
В понедельник днем, 25 ноября, мужчина пришел в больницу и нанес удар ножом в тело лечащего врача ребенка. Женщина получила ранение и была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает. Мужчину нашли и задержали, на него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
СУ СК РФ по Псковской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Piter.TV
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